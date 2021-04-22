МОК утвердил музыку Чайковского в качестве замены гимна России на Олимпиадах в Токио и Пекине

Международный олимпийский комитет уведомил ОКР о том, что предложенный российской стороной фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского утвержден в качестве музыкального сопровождения протокольных мероприятий с участием Команды Олимпийского комитета России на Играх в Токио и Пекине.

Как сообщает официальный сайт ОКР, в ближайшее время МОК направит соответствующие письма во все международные спортивные федерации по летним и зимним олимпийским видам спорта, в Международный паралимпийский комитет и оргкомитеты Олимпийских игр в Токио и Пекине.

Международный олимпийский комитет уже внес изменения в «Принципы имплементации решения CAS по делу ВАДА против РУСАДА» относительно использования символики, музыкального сопровождения и других атрибутов идентификации, которые будут применяться к спортсменам Российской Федерации до декабря 2022 года.

Напомним, что из-за санкций ВАДА российские спортсмены на чемпионатах мира и Олимпийских играх не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать государственный гимн. В январе комиссия спортсменов ОКР предложила использовать вместо национального гимна «Катюшу», однако Спортивный арбитражный суд пояснил, что песня не может звучать вместо российского гимна на ближайших Олимпийских играх.

Таким образом, в честь побед наших атлетов на Олимпиаде в Токио и зимних Играх в Пекине будет звучать фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского.

— Завершился непростой процесс всех согласований с Международным олимпийским комитетом. Хочу поблагодарить своих коллег из МОК и ОКР за совместную работу, — сказал президент ОКР Станислав Поздняков. — С сегодняшнего дня у нашей Олимпийской команды есть все элементы айдентики. Флаг Олимпийского комитета России с цветами нашего триколора. Официальная экипировка, легко узнаваемая как для наших соотечественников, так и для болельщиков любой другой страны даже без каких-либо надписей. И вот теперь музыкальное сопровождение, мелодия, под которую будут чествовать российских олимпийцев в Токио и Пекине.