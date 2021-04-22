Олимпиада
Токио-2020
Новости Пхенчхан-2018 Рио-2016 Пекин-2022 Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Ирина Роднина: «Музыка Чайковского не может быть альтернативой гимну!»

18:17
Ирина Роднина. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Ирина Роднина. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Теги:

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина в беседе с «СЭ» прокомментировала новость об утверждении музыки Чайковского в качестве замены гимна России на Олимпиадах в Токио и Пекине.

«Замечательно! Мы уже попробовали на некоторых соревнованиях — типа проходит, — сказала Роднина. — Мне нравится гимн. Надо спрашивать у ребят, а не у меня. И альтернативой гимна музыка Чайковского быть не может. Гимн есть гимн! Олимпийский комитет старается тактично выйти из ситуации, в которую их поставило ВАДА. Но обсуждать надо не это, а результаты, победы»

В декабре прошлого года Спортивный арбитражный суд в Лозанне принял решение о запрете российским спортсменам выступать под национальными флагом и гимном сроком два года.

Олимпиада-2020 в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.

(Константин Колмаков)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд