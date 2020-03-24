МОК: Олимпиада-2020 должна пройти не позже лета 2021 года

МОК на своем официальном сайте сообщил, что Олимпиада-2020 должна пройти не позже лета 2021 года. Ранее президент МОК Томас Бах согласился с предложением премьер-министра Японии Синдзо Абэ из-за коронавируса перенести Игры в Токио на следующий год.

— В существующих обстоятельствах и основываясь на информации, предоставленной Всемирной организацией здравоохранения, президент МОК и премьер-министр Японии пришли к мнению, что Олимпиада-2020 в Токио будет перенесена на более поздний срок, но пройдет не позднее лета 2021 года. Это позволит сохранить здоровья атлетов, каждого, кто задействован в Олимпийских играх, и всего международного сообщества, — говорится в сообщении.