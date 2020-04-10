Министр спорта РФ: «Российские спортсмены финансово не пострадают при подготовке к Олимпиаде»

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин сообщил, что национальные команды не пострадают финансово при подготовке к Олимпийским играм в Токио, которые должны были состояться летом 2020 года, но были перенесены на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

— Те спортсмены, которые завоевали путевки на Олимпиаду, сохраняют свои права, — сказал в эфире «МИА Россия Сегодня» Матыцин. — Мы уже внесли коррективы по изменению сроков подготовки. Финансово сборные команды не пострадают: запланированные средства поступят в полном объеме. Риски будут минимизированы.