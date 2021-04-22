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Валуев поддержал решение МОК запретить акцию BLM на Играх в Токио

14:11
Николай Валуев. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Николай Валуев. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев поддержал решение Международного олимпийского комитета (МОК) запретить спортсменам принимать участие в акции Black Lives Matter во время Олимпиады в Токио (Япония).

«МОК правильно сделал. Нечего из Олимпийских игр устраивать политические игрища. Другого варианта я не вижу. Выходите за пределы соревнований и преклоняйте там колено сколько хотите. МОК в политике по самые уши, но таким образом пытается хотя бы сохранить хорошую мину при плохой игре», — приводит RT слова Валуева.

Сегодня, 22 апреля МОК объявил о том, что участники Олимпиад не будут преклонять колено в знак солидарности с политическими акциями во время соревнований и церемоний награждения. В случае нарушений к спортсменам будут применяться санкции.

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/news/855560-valuev-mok-akciya-olimpiada

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