МОК запретил спортсменам преклонять колено на Олимпиадах
12:49
Участники Олимпийских игр в Токио и Пекине не будут приклонять колено в знак солидарности с акциями во время соревнований и церемоний награждения, сообщает пресс-служба МОК.
«Большинство участвовавших (в опросе) спортсменов не сочли уместным, чтобы спортсмены выражали индивидуальные взгляды во время церемонии открытия, на подиуме или на соревновательном поле», — говорится в заявлении.
Если нейтральность спорта и Олимпийских игр будет нарушена, к спортсмену будут применены санкции.
Ранее сообщалось, что политические протесты на Олимпиаде в Токио будут запрещены. Так решил МОК.
Дополнительная информация:
https://www.olympic.org/news/ioc-athletes-commission-s-recommendations-on-rule-50-and-athlete-expression-at-the-olympic-games
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