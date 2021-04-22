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МОК запретил спортсменам преклонять колено на Олимпиадах

12:49
Флаг Международного олимпийского комитета. Фото МОК
Флаг Международного олимпийского комитета. Фото МОК
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Участники Олимпийских игр в Токио и Пекине не будут приклонять колено в знак солидарности с акциями во время соревнований и церемоний награждения, сообщает пресс-служба МОК.

«Большинство участвовавших (в опросе) спортсменов не сочли уместным, чтобы спортсмены выражали индивидуальные взгляды во время церемонии открытия, на подиуме или на соревновательном поле», — говорится в заявлении.

Если нейтральность спорта и Олимпийских игр будет нарушена, к спортсмену будут применены санкции.

Ранее сообщалось, что политические протесты на Олимпиаде в Токио будут запрещены. Так решил МОК.

Дополнительная информация:

https://www.olympic.org/news/ioc-athletes-commission-s-recommendations-on-rule-50-and-athlete-expression-at-the-olympic-games

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