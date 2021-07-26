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Американка Инглиш выиграла золотую медаль Олимпиады в Токио в ските

09:46

Американка Эмбер Инглиш выиграла золотую медаль Олимпиады в Токио в ските. Второе место заняла итальянка Диана Бакози. Замкнула тройку китаянка Вэй Мэн.

Россиянка Наталья Виноградова показала шестой результат.

Стрельба

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Скит

Финал

1. Эмбер Инглиш (США) — 56

2. Диана Бакози (Италия) — 55

3. Вэй Мэн (Китай) — 46

4. Исарапа Импрасертсук (Таиланд) — 36

5. Надин Мессершмидт (Германия) — 26

6. Наталья Виноградова (Россия) — 17

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