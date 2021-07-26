Американка Инглиш выиграла золотую медаль Олимпиады в Токио в ските
09:46
Американка Эмбер Инглиш выиграла золотую медаль Олимпиады в Токио в ските. Второе место заняла итальянка Диана Бакози. Замкнула тройку китаянка Вэй Мэн.
Россиянка Наталья Виноградова показала шестой результат.
Стрельба
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Скит
Финал
1. Эмбер Инглиш (США) — 56
2. Диана Бакози (Италия) — 55
3. Вэй Мэн (Китай) — 46
4. Исарапа Импрасертсук (Таиланд) — 36
5. Надин Мессершмидт (Германия) — 26
6. Наталья Виноградова (Россия) — 17
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