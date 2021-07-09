Прилетевший на Олимпиаду литовский спортсмен сдал положительный тест на коронавирус

Спортсмен из сборной Литвы сдал положительный тест на коронавирус, сообщает японское издание TBS.

По информации источника, по прибытию в Японию литовский спортсмен успешно прошел все тесты на вирус. Однако результат ПЦР-теста, который пришел позднее, показал наличие COVID-19 в организме.

Ранее японские медиа сообщали, что спортсмен из сборной Израиля сдал положительный тест на коронавирус сразу по прибытию в страну, также, как и представители сборных Уганды и Сербии.

8 июля стало известно о введении в Токио режима чрезвычайного положения из-за коронавируса. Он будет длиться и во время Олимпиады — до 22 августа.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти еще в прошлом году, но их перенесли из-за пандемии. Они стартуют 23 июля и завершатся 8 августа 2021 года.

Ранее организаторы Олимпиады объявили, что зарубежные болельщики не будут допущены на соревнования, а местные смогут заполнить не более 50 процентов мест на трибунах, причем число зрителей не должно превышать 10 тысяч.