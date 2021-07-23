Матыцин назвал задачи сборной России на Олимпийских играх в Токио

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин отметил, что спортсмены сборной России готовы к решению максимальных задач на Олимпийских играх в Токио.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

«Могу сказать, что перед стартом Игр в Токио настрой боевой, — цитирует «РИА Новости» Матыцина. — После недавнего общения со спортсменами у меня твердое чувство, что они готовы решать максимальные задачи, которые, к слову сказать, всегда ставятся перед национальной командой по завоеванию медалей, утверждению России в качестве одной из ведущих спортивных держав».

«Попадание в тройку лучших — это максимальная задача, которую мы ставили. Но говорить прямо сейчас, что мы обязательно решим эту задачу, сложно. Да, надеемся, ведь потенциал для этого есть. А топ-5 — это задача-минимум», — отметил он.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.