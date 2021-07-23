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Гимнастку Чусовитину сняли с позиции знаменосца сборной Узбекистана на Олимпиаде в Токио без объяснения причин

11:59
Оксана Чусовитина. Фото AFP
Оксана Чусовитина. Фото AFP
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Гимнастка Оксана Чусовитина сообщила, что ее лишили права быть знаменосцем сборной Узбекистана на Олимпиаде в Токио без объяснения причин.

«О том, что я не несу флаг на церемонии открытия, мне стало известно только вчера. Почему так случилось? У меня нет никаких объяснений, в ином случае я бы все вам сказала. Мне сказали, что ты не будешь нести флаг. И все, больше объяснений не было. Мне, конечно, очень обидно. Когда меня спрашивали вначале, то я сказала, что обязательно пойду. Ведь это моя заключительная Олимпиада, я очень хотела нести флаг на церемонии открытия», — приводит ТАСС слова Чусовитиной.

17 июня сообщалось, что Чусовитина была выбрана знаменосцем сборной Узбекистана на церемонии открытия Игр в Токио. Спортсменка должна была нести флаг страны вместе с боксером Бобо-Усмоном Батуровым.

Для 46-летней Чусовитиной Олимпиада в Японии станет 8-й в карьере. Спортсменка является рекордсменом по числу участий в Играх среди гимнастов. Чусовитина выступала на Олимпиадах с 1992 года. По ходу карьеры она выступала за сборные СССР, СНГ, Германии и Узбекистана. Чусовитина является олимпийской чемпионкой в командном первенстве (1992) и серебряным призером Игр в опорном прыжке (2008).

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11970311

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Иван Торопцев все материалы автора

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