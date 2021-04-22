Лев Лещенко: «Музыку Чайковского знает больше людей, чем гимн СССР»

Народный артист Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость об утверждении музыки Чайковского в качестве замены гимна России на Олимпиадах в Токио и Пекине.

«Замечательная новость! — сказал Лещенко «СЭ». — Я очень рад такому решению! Музыку Петра Чайковского знает больше людей, чем гимн СССР. Она очень величествена и патриотична. Мне не обидно, что нет гимна. Его уже не будет, надо с этим смириться. Но его замена абсолютно достойная. Вперед!»

В декабре прошлого года Спортивный арбитражный суд в Лозанне принял решение о запрете российским спортсменам выступать под национальными флагом и гимном сроком два года.

Олимпиада-2020 в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.

(Владимир Пушкарев)