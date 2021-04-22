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Михаил Боярский: «Музыка Чайковского — божественная. Все остальное — это земные подделки»

18:49
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Народный артист России Михаил Боярский прокомментировал новость об утверждении музыки Чайковского в качестве замены гимна России на Олимпиадах в Токио и Пекине.

«Замечательно! Чайковский — это великолепный и гениальный композитор, — сказал Боярский «СЭ». — В любом случае, его музыка намного лучше, чем какая-то другая (смеется). Мы только выиграли от этого. Почему? Музыка гениальная, ответ простой. По сравнению с другими, Чайковский — это божественная музыка. Все остальное — это так, земные подделки».

В декабре прошлого года Спортивный арбитражный суд в Лозанне принял решение о запрете российским спортсменам выступать под национальными флагом и гимном сроком два года.

Олимпиада-2020 в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.

(Артем Бухаев)

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