Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в беседе с «СЭ» прокомментировал новость об утверждении музыки Чайковского в качестве замены гимна России на Олимпиадах в Токио и Пекине.

«Ничто не может заменить гимн, — сказал Свищев «СЭ». — Это неотъемлемая символика нашего государства, на всех чемпионатах должен звучать именно гимн. Но раз уж решение суда было о том, что должна быть другая музыка, то утверждение Чайковского — неплохо. Обратите внимание, что на чемпионатах мира, где звучал Чайковский, результаты были неплохими. Может быть, будет приносить нам удачу. И уже приносит нам удачу. Это будет неплохим символом. Он известен во всем мире, как один из самых выдающихся российских композиторов. Мы гордимся им, для нас это почетно. Не должно было быть никаких сомнений об утверждении Чайковского. Логично, что величайший русский композитор будет звучать во время побед российских спортсменов».

В декабре прошлого года Спортивный арбитражный суд в Лозанне принял решение о запрете российским спортсменам выступать под национальными флагом и гимном сроком два года.

Олимпиада-2020 в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.

(Константин Колмаков)