Колобков поддержал рекомендацию набсовета РУСАДА оспорить санкции ВАДА

Министр спорта РФ Павел Колобков поддержал рекомендацию наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не согласиться с решением Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) о санкциях в отношении российского спорта и оспорить его в Спортивном арбитражном суде (CAS).

— На мой взгляд, это правильно, — приводит слова Колобкова ТАСС.

Наблюдательный совет РУСАДА проголосовал за несогласие с решением исполкома ВАДА о санкциях в отношении российского спорта. Теперь РУСАДА необходимо до 30 декабря отправить ответ на решение исполкома ВАДА. Всемирное антидопинговое агентство должно будет подать официальное уведомление о споре в CAS.