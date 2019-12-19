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Допинг

Колобков поддержал рекомендацию набсовета РУСАДА оспорить санкции ВАДА

16:34
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Министр спорта РФ Павел Колобков поддержал рекомендацию наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не согласиться с решением Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) о санкциях в отношении российского спорта и оспорить его в Спортивном арбитражном суде (CAS).

— На мой взгляд, это правильно, — приводит слова Колобкова ТАСС.

Наблюдательный совет РУСАДА проголосовал за несогласие с решением исполкома ВАДА о санкциях в отношении российского спорта. Теперь РУСАДА необходимо до 30 декабря отправить ответ на решение исполкома ВАДА. Всемирное антидопинговое агентство должно будет подать официальное уведомление о споре в CAS.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7383379

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