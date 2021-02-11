Бывший футболист может стать новым главой оргкомитета «Токио-2020»

Новым главой организационного комитета Олимпиады в Токио после отставки Есиро Мори станет мэр Олимпийской деревни Сабуро Кавабути, сообщает 11 февраля местный телеканал ТBS.

84-летний Кавабути — бывший футболист, который всю свою карьеру провел в клубе «Фурукава», сыграв в 68 встречах чемпионата Японии.

11 февраля стало известно, что нынешний глава оргкомитета «Токио-2020» Есиро Мори в пятницу, 12 февраля подаст в отставку во время заседания исполнительного совета оргкомитета летней Олимпиады из-за сексистских высказываний.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии коронавируса соревнования перенесли на год. Теперь они планируются на период с 23 июля по 8 августа 2021 года. Предстоящие соревнования назвали «Токио-2020». Паралимпийские игры пройдут с 24 августа по 5 сентября.