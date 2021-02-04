Глава оргкомитета Олимпиады-2020 извинился за сексистские высказывания

Глава организационного комитета «Токио-2020» и экс-премьер-министр Японии Есиро Мори 4 февраля принес публичные извинения за допущенные им сексистские высказывания.

«Мои слова были неуместны, хотелось бы забрать свои слова назад и извиниться перед всеми, кого обидел», — заявил чиновник.

Во время заседания оргкомитета Олимпийских игр — 2020 Мори указал на то, что увеличение числа женщин в спортивных комитетах и федерациях приводит к тому, что заседания длятся гораздо дольше, так как женщины подолгу выступают и каждая из них считает необходимым что-то сказать.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии коронавируса соревнования перенесли на год. Теперь они планируются на период с 23 июля по 8 августа 2021 года. Предстоящие соревнования назвали «Токио-2020». Паралимпийские игры пройдут с 24 августа по 5 сентября.