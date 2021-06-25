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Илья Шкуренев: «Готовиться ради чемпионата России — впустую потраченные силы»

13:32
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Призер чемпионатов Европы Илья Шкуренев в интервью «СЭ» заявил, что для него станет серьезным ударом, если сегодня Международная федерация легкой атлетики не даст ему нейтральный статус, и он из-за этого не попадет на Олимпиаду в Токио.

Вчера Шкуренев в очередной раз выиграл чемпионат страны в десятиборье, но этого одному из лучших многоборцев мира явно недостаточно.

— Скрывать не буду: сильно расстроюсь. Готовиться ради чемпионата России — впустую потраченные силы. Я не для этого тренировался. С таким же успехом мог бы выступить на чемпионате области. Там даже народу больше иногда бывает.

—Хоть какую-то поддержку ощущаете?

— Нет. Вообще нет. Абсолютно. Никакой. Прекрасно понимаю, что я не Серега Шубенков, не Сидорова и не Иванюк. У них другой уровень, да и многоборье бывает куда реже. Но поддержка... Мне кажется, никто вообще не знает, что есть какой-то Илья Шкуренев, который чего-то ждет, хочет попасть на Олимпиаду и доказать всему миру, что десятиборье в России живо.

Полностью интервью Шкуренева читайте на сайте «СЭ»

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