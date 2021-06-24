Стал известен состав сборной России по велоспорту на Олимпиаду в Токио

Федерация велосипедного спорта России (ФВСР) объявила состав сборной России на Олимпиаду в Токио (Япония).

В велоспорте на шоссе в составе российской команды выступят четыре спортсмена. В групповой гонке у мужчин на старт выйдут Ильнур Закарин, Павел Сиваков и Александр Власов, в женской групповой гонке страну представит Тамара Дронова. В раздельной гонке представительство будет только у мужчин — в женской разделке у россиян нет квот. В маунтинбайке Россию представят по одному спортсмену в соревнованиях у мужчин и женщин.

В BMX-рейсе сборная России получила две квоты в соревнованиях женщин и одну у мужчин. По одному спортсмену от России будет в заявке на женские и мужские соревнования в BMX-фристайле.

В велотреке российские спортсмены завоевали право выступить в мужском и женском командном спринте, личном спринте у мужчин и женщин (по два спортсмена), мужском и женском кейрине (по два спортсмена), а также в женском мэдисоне и омниуме (по одной спортсменке).

Состав сборной России по велоспорту на Олимпиаду в Токио:

Шоссе: Александр Власов, Ильнур Закарин, Павел Сиваков, Тамара Дронова

Трек: Денис Дмитриев, Иван Гладышев, Павел Якушевский (запасной — Александр Дубченко); Анастасия Войнова, Дарья Шмелева (запасная — Наталья Антонова); Мария Новолодская, Гульназ Хатунцева (запасная — Диана Климова)

Маунтинбайк: Антон Синцов (запасной — Николай Иванов), Виктория Кирсанова (запасная — Вера Медведева)

ВМХ-рейс (расширенный список): Александр Катышев, Евгений Клещенко, Наталья Афремова, Ярослава Бондаренко, Наталья Суворова;

ВМХ-фристайл (расширенный список): Константин Андреев, Ирек Ризаев, Екатерина Круглова, Елизавета Посадских.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.