Главный тренер женской сборной России по гандболу рассказал о планах подготовки к Олимпийским играм

Главный тренер женской сборной России Алексей Алексеев рассказал о планах подготовки команды к Олимпийским играм в Токио.

«Не думаю, что по составу есть большие вопросы, в нем все сильнейшие на данный момент. Вызывает опасения форма Вяхиревой и Михайличенко, но у них еще есть время подготовиться. Очень надеемся, что они смогут набрать кондиции. Потому что на Олимпиаду поедут только те, кто готов выкладываться на 100%, без оговорок. Ну и, конечно, хотелось бы обойтись на сборе без травм, хотя мы держим в уме игроков, которых можно будет вызвать в случае необходимости.

На Сень рассчитываем как на линейного. Эта позиция у нас дефицитная, у девушек в сезоне были серьезные перепады. Так что потребовалось усиление. В то время как на левом полусреднем полный комплект: Ведехина хорошо себя проявила, у Бобровниковой огромный опыт, Никитина готова, Михайличенко восстанавливается.

Щербак в последнее время доказала, что может играть справа не хуже левшей, рассчитываем на нее в этом амплуа. Но вообще она способна закрыть любую позицию в задней линии", — приводит слова тренера официальный сайт ФГР.

После возвращения из Сочи сборная России будет тренироваться в Новогорске, а также съездит на товарищеский турнир в Нидерланды. Алексей Алексеев уточнил, что на первом сборе команда будет заниматься не только физподготовкой.

«План работы мы составляем с учетом рекомендаций комплексной научной группы. Ученые, в том числе психолог, поедут с нами в Сочи, будут следить за состоянием игроков. Нынешний сезон получился очень тяжелым, и мы видим, что к последним матчам у гандболисток не осталось сил, — отметил главный тренер сборной. — В такой ситуации давать им тяжелые нагрузки нельзя. Так что в игровом зале мы будем тренировать скоростные действия, а вот на улице ограничимся аэробной работой. И продолжим прислушиваться к науке».

Вылет в Японию запланирован на 17-18 июля. По прибытии команда проведет адаптивный сбор и, возможно, товарищеские игры. Олимпийский турнир начнется для россиянок 25 июля матчем со сборной Бразилии. Также соперниками россиянок по групповому раунду стали Испания, Венгрия, Швеция и Франция.