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Зрители Игр в Токио будут обязаны предоставить отрицательный тест на COVID-19

15:23
Олимпийские игры в Токио. Фото Reuters
Олимпийские игры в Токио. Фото Reuters
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Зрители летних Олимпийских игр в Токио будут обязаны предоставить сертификаты о наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, сообщает газета Yomiuri со ссылкой на правительственные источники.

Согласно предложенному плану, зрители должны будут пройти тестирование не более чем за семь дней до спортивного мероприятия, на которое у них куплен билет. Непосредственно при входе их обяжут показать сертификат об отсутствии COVID-19. В отношении тех, кто прошел вакцинацию, аналогичные требования применяться не будут.

Для зрителей прохождение тестирования на коронавирус сделают бесплатным. В день, как отмечается, организаторы готовы проводить порядка 400 тыс. тестов для этой категории.

Во время посещения спортивных объектов зрителям необходимо носить маски. Предполагается запретить еду и напитки. После завершения мероприятия зрителей будут выводить со стадионов по секторам во избежание скопления народа.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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