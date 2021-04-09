Главный тренер сборной России исключил возможность участия Ефимовой на дистанции 200 метров на Олимпиаде в Токио

Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик, комментируя итоги чемпионата России 2021 в Казани, рассказал о принципах формирования команды на Олимпийские Игры в Токио и о шансах на участие шестикратной чемпионки мира Юлии Ефимовой на дистанции 200 метров брассом.

«Почему она вообще должна выступать на 200? Я не понимаю этого вопроса, Юлия отобралась на 100, на 200 отобрались две других девушки. Они отбираются по нормативу, для всех абсолютно одинаковые условия. Рокировка дистанций тоже невозможна. Ефимова будет плыть 100 метров, потому что отобралась на этой дистанции, а Темникова отобралась на 200. На каком основании мы будет ставить Марию на 100 метров?» — сказал Чепик.

Ефимова является действующей чемпионкой мира в данной дисциплине, но заняла третье место на чемпионате страны и не попала в олимпийскую квоту.

«Мы уже отправляли Ефимову, которая становилась третьей на ЧР на чемпионат мира. Получили тогда много критики, но это сработало, Юлия стала чемпионкой мира. Евгения Чикунова в силу возраста тогда осталась в России. Она ездила в тот год на чемпионат Европы, ее задавила обстановка. Сама аура была настолько тяжелой, что неопытный спортсмен может растеряться, что тогда и произошло. Сейчас она мне сказала, что я был прав, когда принял решение о той рокировке. На сегодняшний день Чикунова стабильнее и увереннее. Она показывает хороший результат и у нее отличная техника», — добавил Чепик.

Напомним, что первые два места на дистанции 200 метров брассом в Казани заняли Евгения Чикунова и Мария Темникова.

(Рустам Имамов)