Замене Темниковой на Ефимову на 200 м на Олимпиаде в Токио мешают юридические сложности

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников прокомментировал возможность замены чемпионки Европы Марии Темниковой на шестикратную чемпионку мира Юлию Ефимову.

Ефимова заняла третье место на дистанции 200 метров брассом на чемпионате России в Казани и не попала в олимпийскую квоту. Темникова финишировала второй, чемпионкой страны стала Евгения Чикунова.

«На сегодняшний день списки тех, кто отобрался на Олимпиаду, были приняты президиумом федерации, как это и полагается по уставу федерации, — приводит слова Сальникова корреспондент «СЭ». — Список был озвучен, имеем то, что имеем. Для того, чтобы вносить в эти списки какие-то изменения, нужны не просто очень веские основная, а еще и должна пройти специальная процедура, заготовленная для таких случаев, и нужно отменить все наши решения, которые мы принимали до этого. Я не думаю, что на сегодняшний день это вообще возможно. Поэтому плывем тем составом, который озвучен».

(Рустам Имамов)