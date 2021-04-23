Главный тренер олимпийской сборной Бразилии сообщил, что включит Неймара в заявку на Игры

Главный тренер олимпийской сборной Бразилии Андре Жардим рассказал, что форвард «ПСЖ» Неймар, возможно, примет участие в Олимпийских играх в Токио.

«Неймар есть в планах. Хочу собрать сильную команду. Неймар — лучший бразильский игрок. Он на пике своей карьеры. Но его приглашение имеет сложные моменты, посмотрим, что произойдет летом», — цитирует Жардима Sport.es.