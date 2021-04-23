Главный тренер олимпийской сборной Бразилии сообщил, что включит Неймара в заявку на Игры
09:35
Главный тренер олимпийской сборной Бразилии Андре Жардим рассказал, что форвард «ПСЖ» Неймар, возможно, примет участие в Олимпийских играх в Токио.
«Неймар есть в планах. Хочу собрать сильную команду. Неймар — лучший бразильский игрок. Он на пике своей карьеры. Но его приглашение имеет сложные моменты, посмотрим, что произойдет летом», — цитирует Жардима Sport.es.
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