Вяльбе заявила, что российские лыжники будут гордиться музыкой Чайковского вместо гимна на Олимпиаде

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала новость об утверждении музыки Чайковского в качестве замены гимна России на Олимпиадах в Токио и Пекине.

«На самом деле, мне кажется, обиднее всего для моих молодых ребят, для девчонок, которые второй раз поедут на Олимпиаду без гимна. Но здесь уже не так жестко, как было в первый раз. Эту мелодию они знают, безусловно, они ее слышали, поэтому будем гордиться этим», — приводит ТАСС слова Вяльбе.

В декабре прошлого года Спортивный арбитражный суд в Лозанне принял решение о запрете российским спортсменам выступать под национальными флагом и гимном сроком два года.

Летняя Олимпиада-2020 в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года. Зимние Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.