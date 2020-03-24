Глава МОК Бах объяснил причину переноса Олимпиады-2020

Глава МОК Томас Бах объяснил основные причины переноса Олимпиады-2020 в Токио. По его словам, данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в отношении коронавируса очень тревожны.

— Глава МОК Томас Бах сказал, что «тревожные цифры» за последние несколько дней вотношении коронавируса стали главной причиной переноса Олимпиады, — отмечается в сообщении Reuters. — Бах ссылается на Всемирную организацию здравоохранения, которая заявила, что и Африке нужно готовиться к худшему. МОК прислушивается к советам ВОЗ, которая утверждает, что пандемия только набирает обороты.

Напомним, сегодня президент МОК Томас Бах согласился с предложением премьер-министра Японии Синдзо Абэ перенести Олимпиаду-2020. Она пройдет не позже лета 2021 года.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 392 780 человек. Умерших — 17159, выздоровевших — 102980. В России на данный момент 495 случаев заражения, один человек умер. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия.