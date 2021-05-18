Олимпиада
Токио-2020
Новости
Календарь Медальный зачет
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Эстафета олимпийского огня прошла в Хиросиме в закрытом режиме

12:17
Эстафета олимпийского огня. Фото Twitter
Эстафета олимпийского огня. Фото Twitter
Теги:

Олимпийский огонь Токио передали факелоносцы в закрытом Мемориальном парке мира Хиросимы, сообщает агентство Jiji Press.

Власти префектуры решили отказаться от традиционной эстафеты Олимпийского огня на дорогах общего пользования, так как в префектуре наблюдается рост числа случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Участники мероприятия пронесли факел от кенотафа жертв атомной бомбардировки города 6 августа 1945 года до Мемориала мира в Хиросиме — здания, купол которого пережил взрыв.

В эстафете принял участие 82-летний Фумиаки Кадзия, который находился в 1,8 км от эпицентра взрыва.

Читайте также

Дзюба догнал Ибрагимовича и Сапату. Месси не отнимет «Золотую бутсу» у Левандовски
Александр Кержаков рассказал о своем будущем после ухода из «Томи»
Хасбик vs Абдурозик — самый хайповый бой года. Суммарный вес соперников — 35 кг
Стероиды и драки в пивных. Каким спортсменом был Шварценеггер?

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд