Эстафета олимпийского огня прошла в Хиросиме в закрытом режиме

Олимпийский огонь Токио передали факелоносцы в закрытом Мемориальном парке мира Хиросимы, сообщает агентство Jiji Press.

Власти префектуры решили отказаться от традиционной эстафеты Олимпийского огня на дорогах общего пользования, так как в префектуре наблюдается рост числа случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Участники мероприятия пронесли факел от кенотафа жертв атомной бомбардировки города 6 августа 1945 года до Мемориала мира в Хиросиме — здания, купол которого пережил взрыв.

В эстафете принял участие 82-летний Фумиаки Кадзия, который находился в 1,8 км от эпицентра взрыва.