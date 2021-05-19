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6000 японских врачей призвали МОК отменить Олимпиаду

08:10
Олимпиада в Токио. Фото AFP
Олимпиада в Токио. Фото AFP
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Ассоциация практикующих врачей Токио, в которую входят около шести тысяч медиков японской столицы, опубликовала открытое письмо, в котором призвала Международный олимпийский комитет (МОК) и премьер-министра Японии отменить стартующие в июле Олимпийские игры-2020.

В письме говорится, что японские больницы переполнены пациентами с COVID, а низкий уровень вакцинации населения не оставляет надежд на быструю отмену чрезвычайной ситуации, которая действует в столичной префектуре до конца мая.

«Япония будет нести максимальную ответственность, если Олимпийские игры увеличат число смертей от коронавируса», — говорится в сообщении.

Игры-2020, ранее отложенные год, сейчас намечены на период с 21 июля по 8 августа 2021 года. В Токио должны прибыть более 10 тысяч иностранных спортсменов и десятки тысяч сопровождающих из более чем 200 стран.

(Олег Шамонаев)

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