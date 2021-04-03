Олимпиада
Токио-2020
Новости Пхенчхан-2018 Рио-2016 Пекин-2022 Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Ефимова прокомментировала выбор музыки Чайковского в качестве замены гимна России на Олимпиаде в Токио

21:50
Теги:

Обладательница трех олимпийских наград Юлия Ефимова считает, что у российских спортсменов нет другого выбора, кроме как использовать композицию Чайковского вместо гимна на Олимпийских играх.

«Я думаю, у нас нет другого выбора», — сказала Ефимова ТАСС.

В марте исполком Олимпийского комитета России (ОКР) предложил использовать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского в качестве музыкального сопровождения протокольных мероприятий с участием российской команды на Олимпийских играх в Токио. Эта музыка должна будет исполняться и во время церемоний вручения российским спортсменам золотых наград.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport

Олимпиада: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...