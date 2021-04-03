Ефимова прокомментировала выбор музыки Чайковского в качестве замены гимна России на Олимпиаде в Токио

Обладательница трех олимпийских наград Юлия Ефимова считает, что у российских спортсменов нет другого выбора, кроме как использовать композицию Чайковского вместо гимна на Олимпийских играх.

«Я думаю, у нас нет другого выбора», — сказала Ефимова ТАСС.

В марте исполком Олимпийского комитета России (ОКР) предложил использовать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского в качестве музыкального сопровождения протокольных мероприятий с участием российской команды на Олимпийских играх в Токио. Эта музыка должна будет исполняться и во время церемоний вручения российским спортсменам золотых наград.