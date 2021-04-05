Шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова ответила на вопрос журналистов о планах после Олимпиады 2020 в Токио, которая пройдет в Японии этим летом. Ефимова оформила свое место в олимпийской сборной России, после того как заняла второе место на чемпионате России по плаванию 2021, который проходит в эти дни в казанском Дворце водных видов спорта.

«Чем буду заниматься после Олимпиады пока не скажу. У меня есть план, и я буду его придерживаться. А какой план — уже увидите, посмотрите в моем инстаграме», — сказала спортсменка.

Отметим, что ранее пловчиха говорила о желании завершить карьеру после завоевания «золотой» олимпийской медали. Ефимова планирует устроить семейную жизнь и родить детей. В Казани она также заявила, что теперь не будет расстраиваться поражению в Токио, так как пандемия сорвала ее тренировочный график.

(Рустам Имамов).