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Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Первые спортсмены в Олимпийской деревне заразились коронавирусом

08:51
Первые спортсмены в Олимпийской деревне заразились коронавирусом. Фото Reuters
Первые спортсмены в Олимпийской деревне заразились коронавирусом. Фото Reuters

Два иностранных спортсмена, проживающих в Олимпийской деревне в Токио, сдали положительные тесты на новый тип коронавируса, информирует сайт оргкомитета «Токио-2020». Их имена не сообщаются.

Кроме того, заразился спортсмен, который не проживает в Олимпийской деревне. По информации Kyodo, оба спортсмена из олимпийской деревни являются гражданами одной и той же страны, а все трое из одной и той же спортивной дисциплины.

Также коронавирус выявлен у одного сотрудника СМИ, одного рабочего с олимпийских объектов, и еще у пяти человек, которые задействованы в организации соревнований.

Вчера, 17 июля, стало известно, что в Олимпийской деревне зафиксирован первый случай коронавируса. Его имя также не сообщалось, а лишь отмечалось, что это не спортсмен, а просто член иностранной сборной.

Напомним, с 12 июля в Токио ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с ухудшением эпидемической ситуации в городе, который продлится до 22 августа.

Летняя Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.

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