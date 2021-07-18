Первые спортсмены в Олимпийской деревне заразились коронавирусом
Два иностранных спортсмена, проживающих в Олимпийской деревне в Токио, сдали положительные тесты на новый тип коронавируса, информирует сайт оргкомитета «Токио-2020». Их имена не сообщаются.
Кроме того, заразился спортсмен, который не проживает в Олимпийской деревне. По информации Kyodo, оба спортсмена из олимпийской деревни являются гражданами одной и той же страны, а все трое из одной и той же спортивной дисциплины.
Также коронавирус выявлен у одного сотрудника СМИ, одного рабочего с олимпийских объектов, и еще у пяти человек, которые задействованы в организации соревнований.
Вчера, 17 июля, стало известно, что в Олимпийской деревне зафиксирован первый случай коронавируса. Его имя также не сообщалось, а лишь отмечалось, что это не спортсмен, а просто член иностранной сборной.
Напомним, с 12 июля в Токио ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с ухудшением эпидемической ситуации в городе, который продлится до 22 августа.
Летняя Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.
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