Веснина про олимпийскую деревню: «Пока двоякие ощущения»

Российская теннисистка Елена Веснина поделилась впечатлениями от Олимпийской деревни в Токио. По словам 34-летней спортсменки, у нее двоякие ощущения.

«Добрались до олимпийской деревни спустя шесть часов после прилёта. Пока двоякие ощущения», — написала Веснина в «сториз» Instagram.

Напомним, что Веснина является олимпийской чемпионкой Рио-де-Жанейро в парном разряде.

В Токио Веснина сыграет с Вероникой Кудерметовой, с которой она дошла до финала Уимблдона-2021.

Напомним, с 12 июля в Токио ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с ухудшением эпидемической ситуации в городе, который продлится до 22 августа.

Летняя Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.