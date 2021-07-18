Веснина про олимпийскую деревню: «Пока двоякие ощущения»
13:40
Российская теннисистка Елена Веснина поделилась впечатлениями от Олимпийской деревни в Токио. По словам 34-летней спортсменки, у нее двоякие ощущения.
«Добрались до олимпийской деревни спустя шесть часов после прилёта. Пока двоякие ощущения», — написала Веснина в «сториз» Instagram.
Напомним, что Веснина является олимпийской чемпионкой Рио-де-Жанейро в парном разряде.
В Токио Веснина сыграет с Вероникой Кудерметовой, с которой она дошла до финала Уимблдона-2021.
Напомним, с 12 июля в Токио ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с ухудшением эпидемической ситуации в городе, который продлится до 22 августа.
Летняя Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.
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