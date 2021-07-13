Трехкратный чемпион мира по велоспорту на шоссе словак Петер Саган не выступит на Олимпиаде в Токио из-за травмы колена, информирует сайт Национального олимпийского комитета Словакии.

31-летний Саган получил травму во время завала на третьем этапе «Тур де Франс» при столкновении с австралийцем Калебом Юэном.

Саган, несмотря на травму, продолжал веломногодневку, однако снялся перед 12-м этапом. Вчера Саган перенес операцию.

В составе сборной Словакии вместо Сагана на Играх в Токио выступит Лукаш Кубиш.