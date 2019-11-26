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Допинг

Член Чешского антидопингового комитета считает, что российские спортсмены будут выступать в нейтральном статусе на Олимпиаде-2020

13:36
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Член Чешского антидопингового комитета Михал Полак высказал мнение, что сборная Россия поедет на Олимпиаду в Токио в 2020, но спортсмены будут выступать под нейтральным статусом.

— Проведение Олимпийских игр в Токио в 2020 годе без России будет очень серьезным прецедентом, — приводит слова Полака Irozhlas. — Ведь мы знаем, что Олимпиаду, в том числе, спонсируют компании и из России.

К тому же российская сторона не будет показывать Олимпиаду, если сборная на попадет на Игры, что тоже может стать проблемой.

Думаю, что, как и в 2018 году, российские спортсмены поедут на Олимпиаду, но под нейтральным флагом. В конце концов, многие из них заслуживают принять участие в Играх.

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