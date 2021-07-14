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Допинг

Британский легкоатлет сдал положительный тест на кокаин перед Олимпиадой

14 июля 2021, 17:36
Оливер Дастин (слева). Фото Reuters
Оливер Дастин (слева). Фото Reuters
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В пробе британского бегуна на средние дистанции Оливера Дастина обнаружены следы кокаина. Допинг-пробу он сдавал в преддверии Олимпиады в Токио (Япония), сообщает The Times.

20-летний Дастин завоевал право выступить на Олимпийских играх в Токио на дистанции 800 метров по итогам отборочных стартов.

Спортсмен нанял адвокатов и намерен отстаивать свои интересы в суде.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.

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Иван Шитик все материалы автора

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