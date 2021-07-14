Британский легкоатлет сдал положительный тест на кокаин перед Олимпиадой
14 июля 2021, 17:36
В пробе британского бегуна на средние дистанции Оливера Дастина обнаружены следы кокаина. Допинг-пробу он сдавал в преддверии Олимпиады в Токио (Япония), сообщает The Times.
20-летний Дастин завоевал право выступить на Олимпийских играх в Токио на дистанции 800 метров по итогам отборочных стартов.
Спортсмен нанял адвокатов и намерен отстаивать свои интересы в суде.
Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.
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