Британский легкоатлет сдал положительный тест на кокаин перед Олимпиадой

В пробе британского бегуна на средние дистанции Оливера Дастина обнаружены следы кокаина. Допинг-пробу он сдавал в преддверии Олимпиады в Токио (Япония), сообщает The Times.

20-летний Дастин завоевал право выступить на Олимпийских играх в Токио на дистанции 800 метров по итогам отборочных стартов.

Спортсмен нанял адвокатов и намерен отстаивать свои интересы в суде.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.