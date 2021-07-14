Служба информации ОКР внесла ясность по поводу скандальной публикации «Ведомостей»

Константин Выборнов, пресс-секретарь Олимпийского комитета России, в разговоре с корреспондентом «СЭ» выразил свою позицию по поводу публикации в «Ведомостях», где утверждалось, что российские спортсмены получили инструкцию от ОКР, как обезопасить себя от провокаций на Олимпиаде в соцсетях и в СМИ.

— Считаю, что нужно внести ясность в связи с сегодняшней публикацией в издании «Ведомости», потому что материал автора как минимум вводит в заблуждение спортсменов и болельщиков, — начал Выборнов. — Олимпийский комитет России действительно ведет большую разъяснительную работу с членами нашей олимпийской команды. Вопросов ежедневно и у федераций, и у спортсменов, и у пресс-служб возникает огромное количество.

В ОКР за последние годы сформирована серьезная экспертная база, мы постоянно консультируемся с юристами, коллегами в МОК и оргкомитете Игр по широкому спектру тем: от особенностей антиковидных протоколов до деталей и нюансов решений CAS по делу ВАДА против РУСАДА. Существуют и общие правила участия спортсменов всех стран на Олимпийских играх во время их проведения, и рекомендации по соблюдению тех или иных правил Олимпийской хартии, и коммуникационные аспекты взаимодействия с медиасредой. Много нюансов, о которых порой участники даже не задумываются, а потом могут попасть в неприятную ситуацию, — продолжил Выборнов. — Поэтому стараемся заранее акцентировать внимание на важных моментах. Обсуждаем, разъясняем, делимся опытом. С одной-единственной целью — минимизировать риски для членов нашей команды и делегации. Но при этом о каких-либо методичках, пособиях и тем более инструкциях речь не идет. В конечном итоге решения принимают сами спортсмены или представители федераций.

— Насколько я могу судить, потребность в информации по тем или иным неспортивным вопросам у них есть. Однако никогда мы не общаемся в формате указаний или предписаний.

Жаль, что на ровном месте в СМИ появляются откровенные выдумки. А дергают в итоге спортсменов, которым менее чем через две недели выступать в Токио, — заключил Выборнов.