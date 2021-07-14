Талисманами сборной России на Олимпиаде в Токио стали Мишка-неваляшка и Шапко-кот

Олимпийский комитет России (ОКР) представил талисманы национальной команды на летних Играх в Токио. Ими стали Мишка-неваляшка и Шапко-кот.

«Они разные, у каждого свой характер и мнение обо всем, что происходит вокруг. Мишка — настоящий весельчак и компанейский парень, который не упустит возможности пошутить. А кот достаточно серьезный, основательный. Иногда может, конечно, и подколоть, но всегда по-доброму», — прокомментировал ОКР публикацию талисманов.

Олимпийские игры запланированы на 23 июля — 8 августа. Они должны были состояться еще в 2020 году, но их перенесли на это лето из-за пандемии коронавируса.