Талисманами сборной России на Олимпиаде в Токио стали Мишка-неваляшка и Шапко-кот
14 июля 2021, 15:31
Олимпийский комитет России (ОКР) представил талисманы национальной команды на летних Играх в Токио. Ими стали Мишка-неваляшка и Шапко-кот.
«Они разные, у каждого свой характер и мнение обо всем, что происходит вокруг. Мишка — настоящий весельчак и компанейский парень, который не упустит возможности пошутить. А кот достаточно серьезный, основательный. Иногда может, конечно, и подколоть, но всегда по-доброму», — прокомментировал ОКР публикацию талисманов.
Олимпийские игры запланированы на 23 июля — 8 августа. Они должны были состояться еще в 2020 году, но их перенесли на это лето из-за пандемии коронавируса.
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