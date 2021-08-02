Белорусская легкоатлетка Тимановская вылетит в Польшу, где получит политическое убежище

Глава Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин сообщил, что легкоатлетка Кристина Тимановская получит политическое убежище в Польше.

«Ситуация нормальная, она на связи с Международным олимпийским комитетом и японской полицией. Сейчас она встречается с польским консулом и будет просить политического убежища в Польше. Думаю, оно ей будет предоставлено. В Токио Кристина останется до среды — предположительно, в среду она вылетает в Варшаву. Она получила всю необходимую защиту, там работают представители японской ассоциации адвокатов, спортивные юристы», — цитирует Опейкина «Газета.Ru».

Ранее ряд европейских государств заявил о готовности предоставить политическое убежище Тимановской, которую попытались насильно вывезти в Минск после решения НОК Белоруссии отзаявить спортсменку «в связи с эмоционально-психологическим состоянием».

Накануне бегунья раскритиковала спортивное начальство за то, что ее поставили на эстафету 4?400 метров на Олимпиаде без ее ведома.