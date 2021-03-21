Алексей Алексеев будет главным тренером российских гандболисток на Олимпиаде в Токио

Главный тренер женской сборной России по гандболу Алексей Алексеев будет руководить командой на Олимпийских играх в Токио, заявил президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев.

«Алексей Алексеев — действующий тренер с подтвержденными полномочиями, — сказал Шишкарев ТАСС. — Задача по выходу на Олимпиаду решена, поэтому будем помогать Алексею Александровичу усиливать его авторитет. Хочу поздравить всех любителей гандбола, всех любителей спорта, ведь когда речь идет об Олимпиаде, то вопрос не о виде спорта, а о том, чтобы защищать честь страны, поздравляю девчонок, тренерский штаб и лично Алексея Алексеева с первым большим достижением. Несмотря на то, что состав у нашей команды проверенный, для него это был большой стресс».

Российские гандболистки досрочно гарантировали себе участие в предстоящих Играх благодаря субботней победе над командой Казахстана (33:26) на олимпийском квалификационном турнире в Венгрии. Для Алексеева этот турнир стал первым во главе команды. В декабре с поста главного тренера был уволен Амброс Мартин. Перед стартом отборочного турнира Шишкарев отмечал, что вопрос главного тренера команды на Олимпиаде будет решен после квалификации.