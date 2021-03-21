Олимпиада
Токио-2020
Новости Пхенчхан-2018 Рио-2016 Пекин-2022 Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Президент Федерации гандбола России призвал активнее использовать опыт Трефилова

18:00
Теги:

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев заявил, что Евгений Трефилов должен принимать более активное участие в подготовке российских гандболисток к Олимпийским играм в Токио.

«Очень надеемся на более активное участие Евгения Васильевича Трефилова. Наблюдая за матчами, мы понимаем, что его роль, опыт и влияние должны использоваться еще больше, чем это происходит сейчас. Не через участие в тренировочном процессе, не через руководство играми, но его комментарии крайне полезны. В связи с лимитом времени опыт и знания Евгения Васильевича нужно использовать на полную катушку», — сказал Шишкарев ТАСС.

Трефилов привел российских гандболисток к победе на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. После он был вынужден оставить пост по состоянию здоровья. Сейчас Трефилов является первым вице-президентом федерации и консультирует нового главного тренера сборной Алексея Алексеева.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10957731

Олимпиада: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...