Гандбол, Швеция — Россия: время начала и где смотреть прямую трансляцию матча
22:00
27 июля на летней Олимпиаде-2020 в Токио пройдет матч женского гандбольного турнира, в котором Россия сыграет против команды Швеции. Начало встречи — 8:15.
Российские гандболистки также сыграют в своей группе с Испанией, Венгрией, Францией и Бразилией. Подробную информацию о расписании и формате турнира Олимпиады-2020 по гандболу читайте — здесь.
На Олимпийских играх-2008 в Пекине россиянки заняли второе место, а в 2016 году в Рио-де-Жанейро завоевали золото.
Следить за трансляцией матча Швеция — Россия Олимпиады-2020 в Токио (Япония) можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч ТВ.
Опрос
проголосовало: 17113Все опросы
Чего вы ждете от сборной России на Олимпиаде-2020?
Читайте также
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю