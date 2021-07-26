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Гандбол, Швеция — Россия: время начала и где смотреть прямую трансляцию матча

22:00
Ксения Макеева. Фото AFP
Ксения Макеева. Фото AFP
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27 июля на летней Олимпиаде-2020 в Токио пройдет матч женского гандбольного турнира, в котором Россия сыграет против команды Швеции. Начало встречи — 8:15.

Российские гандболистки также сыграют в своей группе с Испанией, Венгрией, Францией и Бразилией. Подробную информацию о расписании и формате турнира Олимпиады-2020 по гандболу читайте — здесь.

На Олимпийских играх-2008 в Пекине россиянки заняли второе место, а в 2016 году в Рио-де-Жанейро завоевали золото.

Следить за трансляцией матча Швеция — Россия Олимпиады-2020 в Токио (Япония) можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч ТВ.

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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события