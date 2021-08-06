Женская сборная Франции по гандболу вышла в финал Олимпиады
12:34
Женская сборная Франции по гандболу вышла в финал Олимпиады в Токио.
В полуфинале француженки победили Швецию со счетом 29:27.
В финале Франция встретится с победителем матча Россия — Норвегия, который состоится сегодня, 6 августа (начало — в 15.00 мск).
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