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Женская сборная Франции по гандболу вышла в финал Олимпиады

12:34
Женская сборная Франции по гандболу. Фото Reuters Женская сборная Франции по гандболу. Фото Reuters
Женская сборная Франции по гандболу. Фото Reuters
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Женская сборная Франции по гандболу вышла в финал Олимпиады в Токио.

В полуфинале француженки победили Швецию со счетом 29:27.

В финале Франция встретится с победителем матча Россия — Норвегия, который состоится сегодня, 6 августа (начало — в 15.00 мск).

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Иван Торопцев все материалы автора

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