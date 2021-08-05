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Мужская сборная Дании по гандболу вышла в финал Олимпиады

16:34
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Мужская сборная Дании вышла в финал гандбольного турнира на Олимпиаде в Токио.

В полуфинале датчане победили Испанию со счетом 27:23.

В финале Дания сыграет с Францией. Матч состоится 7 августа. В этот же день пройдет игра за третье место, в которой встретятся Египет и Испания.

Гандбол

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

1/2 финала

Испания — Дания — 23:27 (10:14)

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Иван Торопцев все материалы автора

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