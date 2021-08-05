Мужская сборная Дании по гандболу вышла в финал Олимпиады
16:34
Мужская сборная Дании вышла в финал гандбольного турнира на Олимпиаде в Токио.
В полуфинале датчане победили Испанию со счетом 27:23.
В финале Дания сыграет с Францией. Матч состоится 7 августа. В этот же день пройдет игра за третье место, в которой встретятся Египет и Испания.
Гандбол
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
1/2 финала
Испания — Дания — 23:27 (10:14)
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