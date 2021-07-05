17 гандболисток вошли в состав женской сборной России, которая выступит на Олимпийских играх в Токио. Их имена огласил главный тренер команды Алексей Алексеев в ходе пресс-конференции в рамках проекта «Медиацентр Команды ОКР».

По семь игроков в этом списке представляют два ведущих клуба страны – ЦСКА и «Ростов-Дон», двух игроков в состав делегировала тольяттинская «Лада»и еще одного «Астраханочка».

В финальную заявку команды войдут 15 игроков, которые будут жить в олимпийской деревне, в заявку на матч можно будет включать 14 из них. Еще две спортсменки получат статус резервисток – они будут жить в официально рекомендованной МОК гостинице и тренироваться вместе с командой. В случае необходимости ими можно заменить кого-то из основы.

Состав сборной России

Вратари: Виктория Калинина («Ростов-Дон»), Анастасия Лагина («Лада»), Анна Седойкина (ЦСКА);

Левые крайние: Полина Горшкова (ЦСКА), Полина Кузнецова («Ростов-Дон»), Дарья Самохина («Астраханочка»);

Правые крайние: Юлия Манагарова («Ростов-Дон»), Ольга Фомина («Лада»);

Линейные: Ксения Макеева, Анна Сень (обе – «Ростов-Дон»);

Правые полусредние: Анна Вяхирева («Ростов-Дон»), Антонина Скоробогатченко (ЦСКА);

Левые полусредние: Владлена Бобровникова («Ростов-Дон»), Полина Ведёхина, Елена Михайличенко (обе – ЦСКА).

Разыгрывающие: Дарья Дмитриева, Екатерина Ильина (обе – ЦСКА).