Вяхирева и Дмитриева — в составе сборной России по гандболу на Олимпиаду в Токио
17 гандболисток вошли в состав женской сборной России, которая выступит на Олимпийских играх в Токио. Их имена огласил главный тренер команды Алексей Алексеев в ходе пресс-конференции в рамках проекта «Медиацентр Команды ОКР».
По семь игроков в этом списке представляют два ведущих клуба страны – ЦСКА и «Ростов-Дон», двух игроков в состав делегировала тольяттинская «Лада»и еще одного «Астраханочка».
В финальную заявку команды войдут 15 игроков, которые будут жить в олимпийской деревне, в заявку на матч можно будет включать 14 из них. Еще две спортсменки получат статус резервисток – они будут жить в официально рекомендованной МОК гостинице и тренироваться вместе с командой. В случае необходимости ими можно заменить кого-то из основы.
Состав сборной России
Вратари: Виктория Калинина («Ростов-Дон»), Анастасия Лагина («Лада»), Анна Седойкина (ЦСКА);
Левые крайние: Полина Горшкова (ЦСКА), Полина Кузнецова («Ростов-Дон»), Дарья Самохина («Астраханочка»);
Правые крайние: Юлия Манагарова («Ростов-Дон»), Ольга Фомина («Лада»);
Линейные: Ксения Макеева, Анна Сень (обе – «Ростов-Дон»);
Правые полусредние: Анна Вяхирева («Ростов-Дон»), Антонина Скоробогатченко (ЦСКА);
Левые полусредние: Владлена Бобровникова («Ростов-Дон»), Полина Ведёхина, Елена Михайличенко (обе – ЦСКА).
Разыгрывающие: Дарья Дмитриева, Екатерина Ильина (обе – ЦСКА).
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