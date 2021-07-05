Поздняков: «Российские гандболистки являются фаворитом олимпийского турнира»

Глава ОКР Станислав Поздняков на пресс-конференции в рамках проекта «Медиацентр Команды ОКР» рассказал о плодотворных встречах с представителями национальной федерации гандбола и женской сборной, которая поедет в Токио в ранге действующего чемпиона Игр.

«Все меньше времени остается до старта Игр, самое время сверить часы и исправить то, что еще можно исправить. Мы провели большое количество встреч с руководителями спортивных федераций, обсуждали разные модели последнего этапа подготовки. К сожалению, разработанный нами «план Б» оказался востребованным, многие команды вынуждены были отказаться от сборов в Японии и перенести их на Дальний Восток. Очень надеюсь, что изменений в последний момент уже не будет. Часть сотрудников ОКР уже находится в Японии и заканчивает проходить обязательный карантин. С завтрашнего дня они будут готовы встречать спортсменов.

Что касается ФГР, то мы провели рабочую встречу. Рад констатировать тот факт, что задачи, стоявшие в нашем плане, федерацией выполнены. И мы очень надеемся, что это поможет нашим девушкам успешно выступить на Играх. Безусловно, российская женская сборная является фаворитом Олимпиады, они действующие чемпионки, и к их выступлению будет приковано большое внимание. Со своей стороны мы готовы сделать все, чтобы создать им необходимые условия. Встречался я и с некоторыми девушками на сборе в Сочи, мы хорошо поговорили, узнали друг друга поближе. Надеюсь, это тоже пойдет в помощь, сделает обстановку в команде психологически более комфортной", — сказал Поздняков.

Напомним, что Олимпиада в Токио стартует 24 августа, а гандбольный турнир пройдет с 25 июля по 8 августа