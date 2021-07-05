У сборной России сорвался турнир в Корее, команда надеется провести товарищеские матчи в Токио

Генеральный директор Федерации гандбола России Лев Воронин в рамках проекта «Медиацентр Команды ОКР» рассказал о том, как женская сборная страны готовится зашищать титул олимпийских чемпионок и отметил, что в Токио на Игры девушки прибудут 17 июля, за восемь дней до первого матча.

«Подготовка проходила по плану, единственное, не все девчонки успели отдохнуть после сезона, так как ЦСКА поздно закончил сезон и время на восстановление было ограничено. Тем не менее, запланированный сбор на базе в Сочи прошел хорошо. Сейчас команда находится под нагрузкой, с ними работает наша научная бригада. Мы рассчитываем, что по приезду в Токио команда уже будет находиться в нормальной форме.

К сожалению, у нас не сложилось с товарищеским турниром, в котором мы планировали выступить непосредственно перед Играми. Мы имели приглашение из Южной Кореи, но в последний момент по соображениям безопасности соревнования решено было отменить. Поэтому наши планы на последний этап подготовки пришлось менять — изначально мы хотели 16 июля улететь в Сеул, а теперь 17 числа заедем непосредственно в Олимпийскую деревню. Таким образом, последние контрольные встречи у нас прошли на турнире в Голландии, с которого команда вернулась буквально накануне. Очень надеемся, что оргкомитет разрешит нам сыграть пару товарищеских матчей непосредственно в Токио перед началом соревнований. Насколько это реально, узнаем уже по прилету", — сказал журналистам Воронин.

Напомним, что в Голландии россиянки уступили хозяйкам площадки, которые являются действующими чемпионками мира — 29:30, и сборной Швеции со счетом 28:31.