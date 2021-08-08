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Гандбол, женский турнир: время начала и где смотреть прямую трансляцию финала Олимпиады

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Анна Вяхирева. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Анна Вяхирева. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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8 августа в Токио (Япония) женская сборная России по гандболу сыграет в финале Олимпиады. Соперником россиянок будет сборная Франции. Начало в 09.00 по московскому времени.

Следить за онлайн-трансляцией финала произвольной программы среди групп можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на «Первом канале».

Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа. Все про Игры — в разделе «Токио 2020».

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Евгений Петров все материалы автора

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