Гандбол, женский турнир: время начала и где смотреть прямую трансляцию финала Олимпиады
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8 августа в Токио (Япония) женская сборная России по гандболу сыграет в финале Олимпиады. Соперником россиянок будет сборная Франции. Начало в 09.00 по московскому времени.
Следить за онлайн-трансляцией финала произвольной программы среди групп можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на «Первом канале».
Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа. Все про Игры — в разделе «Токио 2020».
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