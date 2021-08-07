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Сборная Франции по гандболу выиграла золото Олимпиады в Токио

16:32
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Сборная Франции по гандболу выиграла золото Олимпиады в Токио. В финале была обыграна команда Дании со счетом 25:23.

В матче за третье место ранее Испания победила Египет со счетом 33:31.

Гандбол

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Финал

Франция — Дания — 25:23

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