Сборная Франции по гандболу выиграла золото Олимпиады в Токио
16:32
Сборная Франции по гандболу выиграла золото Олимпиады в Токио. В финале была обыграна команда Дании со счетом 25:23.
В матче за третье место ранее Испания победила Египет со счетом 33:31.
Гандбол
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Финал
Франция — Дания — 25:23
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