Испания и Египет вышли в плей-офф футбольного олимпийского турнира, Аргентина выбыла

Сборные Испании и Египта вышли в плей-офф футбольного олимпийского турнира.

Сборная Испании набрала пять очков и вышла в плей-офф с первого места в турнирной таблице. Египет (4) превзошел Аргентину (4) по дополнительным показателям. Австралия (3) заняла последнее место в группе.

Олимпийские игры

Группа C

Австралия — Египет — 0:2 (0:1)

Голы: Райан, 44 (0:1). А.Хамди, 85 (0:2).

Австралия: Гловер, Суттар, Денг, Роулз, Пиериас (Баккус, 46), Кинг, Генро (Арзани, 46), Меткалф (Уоттс, 90+2), Д'Агостино (Девлин, 90+2), Тилио, Уэлс (Рич-Багуэлу, 63).

Египет: Эль-Шенави, Хегази, М.Хамди, Галал, Тавфик (Махер, 90+1), Эль Эраки, Эль Фотух, Р.Собхи (Ашур, 90+1), Мохамед (Адель, 79), Мохсен (А.Хамди, 61), Райан (Манси, 79).

Предупреждения: Тавфик, 36. Баккус, 77. А.Хамди, 90+3.

28 июля. Рифу (Мияги). Стадион «Мияги».

Испания — Аргентина — 1:1 (0:0)

Голы: Мерино, 66 (1:0). Бельмонте, 87 (1:1).

Испания: Симон, Пау Торрес, Кукурелья, Гарсия, О.Хиль (Вальехо, 88), Мерино (Монкайола, 88), Субименди, Педри (Солер, 74), Асенсио, Ойярсабаль (Мир, 74), Ольмо (Б.Хиль, 85).

Аргентина: Ледесма, Перес, Эррера, Медина, Браво (Мосевич, 83), Барко (Де ла Вега, 46), Макаллистер (Коломбатто, 55), Вера (Пайеро, 55), Бельмонте, Урци (Алмада, 70), Гайч.

Предупреждения: Перес, 9. Вера, 53. Коломбатто, 58. Пайеро, 61. Браво, 81. О.Хиль, 82. Мосевич, 90+2.

28 июля. Сайтама. Стадион «Сайтама 2002».