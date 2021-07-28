Сборная Франции проиграла Японии и не смогла выйти в плей-офф футбольного турнира на Олимпиаде

В заключительном матче группового этапа футбольного турнира на Олимпиаде сборная Франции проиграла команде Японии со счетом 0:4. Голами отличились Кубо, Сакаи, Миеси и Маэда.

В другой встрече группы Мексика обыграла ЮАР со счетом 3:0. Мячи забили Вега, Ромо и Мартин.

Сборная Японии набрала девять очков и вышла в плей-офф турнира. Вторыми стали футболисты из команды Мексики. Они набрали 6 очков.

Франция заняла третье место (3 очка) и не смогла пробиться в следующий этап соревнований. У ЮАР ноль очков и последнее место.

Олимпийские игры

Группа A

Франция — Япония — 0:4 (0:2)

Голы: Кубо, 27 (0:1). Сакаи, 34 (0:2). Миеси, 70 (0:3). Маэда, 90+1 (0:4).

Франция: Бернардони, Мишлен, Каси, Калюлю (Саньян, 62), Пембеле (Бард, 62), Саванье (Ле Фе, 39), Тузар, Бека Бека, Жиньяк, Товен, Коло Муани.

Япония: Тани, Йосида, Сакаи (Хашиока, 55), Томиясу, Накаяма, Хатате, Эндо (Итакура, 72), Доан (Сома, 72), Кубо (Миеси, 46), Танака (Маэда, 80), Уэда.

Предупреждения: Томиясу, 22. Сакаи, 44. Пембеле, 58. Мишлен, 66.

Удаление: Коло Муани, 74.

28 июля. Иокогама. Стадион «Интернешнл Стэдиум Иокогама».

ЮАР — Мексика — 0:3 (0:2)

Голы: Вега, 18 (0:1). Ромо, 45 (0:2). Мартин, 60 (0:3).

ЮАР: Уильямс, Малепе, Мохамме, Флеурс, Мукумела (Малангу, 67), Мокоена, Махлатси, Келе (Нгкобо, 83), Сингх, Макгопа (Моселе, 83), Кодисанг (Фрослер, 61).

Мексика: Очоа, Монтес, Санчес (Мора, 71), Лорона, Родригес, Ромо, Кордова (Эскувель, 71), Вега (Ангуло, 77), Антуна (Лайнес, 77), Мартин (Агирре, 75).

Предупреждения: Мохамме, 4. Келе, 75.

Удаления: Малепе, 57. Родригес, 66.

28 июля. Саппоро. Стадион «Саппоро Доум».