Французский боксер Алиев не сможет оспорить дисквалификацию на Олимпиаде
11:32
Французский тяжеловес Мурад Алиев не сможет опротестовать результат четвертьфинального боя с британцем Фрезером Кларком на Олимпиаде в Токио.
26-летний Алиев во время боя разбил головой обе брови Кларка. Он был дисквалифицирован во втором раунде.
«Протесты и изменения результата невозможны. В этой связи пришлось отказать Мураду Алиеву», — цитирует ТАСС представителя организаторов.
После боя Алиев устроил забастовку. Француз демонстративно отказался покидать ринг — он сел у канатов и находится там уже порядка 10 минут.
В полуфинале Фрэйзер Кларк встретится с Баходиром Джалоловым из Узбекистана. Поединок состоится 4 августа.
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