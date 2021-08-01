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Французский боксер Алиев не сможет оспорить дисквалификацию на Олимпиаде

11:32
Мурад Алиев. Фото AFP
Мурад Алиев. Фото AFP
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Французский тяжеловес Мурад Алиев не сможет опротестовать результат четвертьфинального боя с британцем Фрезером Кларком на Олимпиаде в Токио.

26-летний Алиев во время боя разбил головой обе брови Кларка. Он был дисквалифицирован во втором раунде.

«Протесты и изменения результата невозможны. В этой связи пришлось отказать Мураду Алиеву», — цитирует ТАСС представителя организаторов.

После боя Алиев устроил забастовку. Француз демонстративно отказался покидать ринг — он сел у канатов и находится там уже порядка 10 минут.

В полуфинале Фрэйзер Кларк встретится с Баходиром Джалоловым из Узбекистана. Поединок состоится 4 августа.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12034695

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